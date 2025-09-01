Работа для пенсионеров в Запорожье включает в себя вспомогательные производственные задачи, водительские услуги и деятельность в сфере телекоммуникаций со стабильной оплатой и официальным оформлением, сообщает Politeka.

Об актуальных вакансиях проинформирует сайт work.ua.

Управляющая компания "Мрия" ищет разнорабочего с оплатой 12 000 грн. Основные обязанности включают в себя поддержку чистоты на производстве, уход за оборудованием и помощь коллегам в повседневных задачах. Опыт не обязателен, компания готова проводить обучение. График работы – с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00. Важные качества для кандидатов – ответственность, внимательность и желание учиться.

DriveMe предлагает вакансию водителя-экспедитора для владельцев прав категории B с зарплатой от 17 000 до 30 000 грн (65% от кассы). Работникам предоставляют авто, закрепленное за водителем, ежедневную оплату наличными, частичную занятость и круглосуточную онлайн поддержку. Новички проходят обучение, опыт в сфере такси не обязателен. Для начала работы достаточно смартфона или планшета с Интернетом и желания зарабатывать.

В телекоммуникационном сегменте "Смарт Медиа Системз" открыла вакансию оператора call-центра с зарплатой 22 000-35 000 грн. Основные обязанности – звонки клиентам и презентация проектов компании. График – пятидневная неделя, 9:00–16:00, предусмотрено официальное оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, бесплатное обучение. Компания ищет активных и коммуникабельных сотрудников.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье предлагает разные варианты занятости: вспомогательные функции на производстве, доставку и общение с клиентами, с официальным трудоустройством, обучением и стабильной заработной платой.

