Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області доступні лише в окремій громаді, повідомляє Politeka.

У Роменській міській територіальній громаді триває видача продуктових наборів тривалого зберігання для літніх мешканців, які належать до визначених категорій населення.

З 7 серпня 2025 року отримати допомогу можуть люди віком від 85 років. Продукти видають за адресою: місто Ромни, бульвар Шевченка, 6, у приміщенні місцевого Будинку культури. Видача проводиться у робочі дні з 9:00 до 16:00, а в п’ятницю – до 15:00. Для підтвердження особи необхідно мати при собі паспорт.

Програма спрямована на підтримку літніх громадян та забезпечення їх необхідними харчовими товарами тривалого зберігання. Така допомога дає змогу пенсіонерам отримати базові речі, які підтримують щоденний раціон та полегшують побут.

Крім того, міжнародний фонд IAC ISHR оголосив про старт нової хвилі роздачі безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Сумській області. Організатори зазначають, що фактична видача ще не розпочалася, проте всі охочі вже зараз можуть пройти попередню онлайн-реєстрацію на офіційній платформі ISHR.

Створення особистого кабінету займає кілька хвилин, після чого подати заявку можна буде швидко та без черг. Це дозволить учасникам програми отримати гуманітарну допомогу у зручний спосіб, мінімізуючи зайві труднощі. Завдяки цьому

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області стануть більш доступними для тих, хто найбільше цього потребує, і сприятимуть підтримці літніх людей у складний час.

