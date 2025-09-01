Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі стає не лише важливим інструментом забезпечення базових потреб, а й джерелом емоційної стабільності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі реалізується через діяльність благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.



Ініціатива здійснюється завдяки «Карітас Кривий Ріг», який функціонує при Парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у місті. Організація впроваджує соціальну програму «Домашня опіка».

Зазначений напрямок є частиною більшого проєкту під назвою «Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях». Його головна мета — турбота про тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях.

Йдеться про літніх людей, осіб з інвалідністю, важкохворих чи тих, хто пережив втрату близьких і залишився без підтримки. У таких умовах важливим стає не лише фізичне піклування, а й тепле людське ставлення, яке створює відчуття захищеності.

Соціальні працівники, які долучені до процесу, допомагають підопічним у щоденному житті. Це стосується ведення домашнього господарства, організації побутових справ, нагадування про необхідні ліки або супроводу під час вирішення медичних питань. Однак робота таких фахівців не обмежується тільки практичними діями. Вони стають співрозмовниками, підтримують морально у важкі хвилини, дарують увагу, тепло та щирість.

Для багатьох саме таке спілкування перетворюється на найбільшу цінність, адже воно сприяє покращенню психологічного стану та навіть позитивно впливає на здоров’я. Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі стає не лише важливим інструментом забезпечення базових потреб, а й джерелом емоційної стабільності та відчуття гідного життя.

