Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге реализуется через деятельность благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.



Инициатива осуществляется благодаря «Каритас Кривой Рог», функционирующему при Приходе Святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в городе. Организация внедряет социальную программу «Домашняя опека».

Это направление является частью большего проекта под названием «Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях». Его главная цель – забота о тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях.

Речь идет о пожилых людях, лицах с инвалидностью, тяжелобольных или тех, кто пережил потерю близких и остался без поддержки. В таких условиях важным становится не только физическая забота, но и теплое человеческое отношение, создающее чувство защищенности.

Социальные работники, вовлеченные в процесс, помогают подопечным в повседневной жизни. Это касается ведения домашнего хозяйства, организации бытовых дел, напоминания о необходимых лекарствах или сопровождении при решении медицинских вопросов. Однако работа таких специалистов не ограничивается только практическими действиями. Они становятся собеседниками, поддерживают морально в трудные минуты, дарят внимание, тепло и искренность.

Для многих именно такое общение превращается в наибольшую ценность, ведь способствует улучшению психологического состояния и даже положительно влияет на здоровье. Благодаря этому гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге становится не только важным инструментом обеспечения базовых потребностей, но и источником эмоциональной стабильности и достойной жизни.

