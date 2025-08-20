Графік відключення світла з 21 по 24 серпня у Запорізькій області було запроваджено через масштабні ремонти.

Графік відключення світла з 21 по 24 серпня в Запорізькій області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 21 по 24 серпня в Запорізькій області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 21 серпня 2025 року. Час: з 09:00 до 17:00.

Можливі перерви в електропостачанні у селі Новопетрівка на вул. Центральна 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а.

Крім цього повністю знеструмлять Хортицю. Також в селі Нове Запоріжжя не буде електрики за адресами вул. 40 років Перемоги 43б 53, 93, 82, 84, 32, 80, 58 43в, 42 2, 8а, 8, 5, 6а, 7, 43, 41, 39, 37, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 9, 7, 5, 3, 1, 101, 109, 113, 113а та вул. Вишнева 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 1, 3, 5, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 31 33а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 59, 61, 64, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

У п'ятницю, 22 числа, станеться виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі у населеному пункті Августинівка на вулиці Миру 1,3,4,5,6,8,10. Крім цього потрібно підготуватись до обмежень у Придніпровському за адресами: Садова 53 та Набережна 7а, 14, 14а, 16, 17, 18а, 10, 3а.

Повністю зникне електрика у Новосергіївка, Уділенське, Смоляне та Долинське.

В неділю 24 числа знеструмить місто Запоріжжя на вулицях: Василіївська: 1-7, 2-8, Весняна (Садова): 3, 6, 1, Загорська: 1, 3-13, 15, 15а, 1а, 1б, 2-10, Молочанська (Академіка Грекова): 2-6, 3, 5, 9, 9а, Наталіївська: 10-18, 2-6, 8, Нікопольська: 4, 8, 5-17, Оріхівська: 1-5, 2-6, Пшенична: 4, 42, 44, 7, 9, 11, Креміно: 1, 3, 5/1, 5а, 7-19, 1б, 2, 4/7, 10-14, 18, 20, 22, 26-38, 21, 25, 25а, 27-31, 37, 8а, Креміно(ул.Мокрянский карьер-2): 6.

