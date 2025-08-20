График отключения света с 21 по 24 августа в Запорожской области было введено из-за масштабных ремонтов.

График отключение света с 21 по 24 августа в Запорожской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 21 по 24 августа в Запорожской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 21 августа 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00.

Возможны перерывы в электроснабжении в селе Новопетровка по ул. Центральная 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 1 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а.

Кроме этого полностью обесточат Хортицу. Также в селе Новое Запорожье не будет электричества по адресу ул. 40 лет Победы 43б 53, 93, 82, 84, 32, 80, 58 43в, 42 2, 8а, 8, 5, 6а, 7, 43, 41, 39, 37, 33, 31, 29, 27 17, 15, 13, 9, 7, 5, 3, 1, 101, 109, 113, 113а и ул. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 1, 3, 5, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 33 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 59, 61, 64, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 45 52, 54, 56, 58, 60, 62.

В пятницу, 22 числа, произойдет выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи в населенном пункте Августиновка по улице Мира 1,3,4,5,6,8,10. Кроме этого, нужно подготовиться к ограничениям в Приднепровском по адресам: Садовая 53 и Набережная 7а, 14, 14а, 16, 17, 18а, 10, 3а.

Полностью исчезнет электричество в Новосергеевке, Удиленском, Смоляном и Долинском.

В воскресенье 24 числа обесточит город Запорожье на улицах: Васильевская: 1-7, 2-8, Весенняя (Садовая): 3, 6, 1, Загорская: 1, 3-13, 15, 15а, 1а, 1б, 2-10, Молочанская, 2-9, 9 Натальевская: 10-18, 2-6, 8, Никопольская: 4, 8, 5-17, Ореховская: 1-5, 2-6, Пшеничная: 4, 42, 44, 7, 9, 11, Кременно: 1, 3, 5/1, 9, 4 10-14, 18, 20, 22, 26-38, 21, 25, 25а, 27-31, 37, 8а, Кремено(ул.Мокрянский карьер-2): 6.

