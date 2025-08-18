На період масштабних робіт в Одесі буде повністю перекрито рух транспорту.

В Одесі перекривають рух транспорту через масштабні роботи, що були заплановані в місті заздалегіть, тому варто знати про обмеження, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської влади.

У зв’язку з плановим проведенням капітального ремонту третьої черги транспортної естакади Одеського морського торговельного порту повідомляється про тимчасові зміни. Саме через роботи в Одесі перекриють рух транспорту.

Вони триватимуть з 18 серпня до 01 вересня 2025 року. На цей період в Одесі буде повністю перекрито рух транспорту по провулку Газовому на ділянці в межах вулиці Приморської.

Таке обмеження пов’язане з проведенням масштабного ремонту естакади, що включає відновлення дорожнього покриття, посилення конструкцій та інші роботи, необхідні для забезпечення безпеки та тривалої експлуатації об’єкта.

Водіїв та мешканців району закликають заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасового перекриття, користуватися об’їзними шляхами та дотримуватися встановлених дорожніх знаків і сигналів регулювальників під час проведення ремонтних робіт.

Комунальні служби обіцяють завершити роботи у визначений термін та відновити повноцінний рух транспорту після 01 вересня 2025 року.

Крім цього, наприкінці серпня з Одеси до Києва та у зворотньому напрямку курсуватиме додатковий потяг. В "Укрзалізниці" анонсували запуск додаткового потягу №265/266. Він вирушатиме зі столиці 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме о 18:08.

З Одеси, в свою чергу, потяг відправлятиметься в ті ж самі дні об 11:27 і прибуватиме до столиці о 20:20. Зазначається, що в потязі наявні купейні вагони з місцями для сидіння.

