Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла на тиждень із 18 по 24 серпня у Чернігівській області.

Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Чернігівській області діятиме протягом тиждня у частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Чернигівській області. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже 19 серпня 2025 року. Час: з 09:00 до 19:00.

Можливі перерви в електропостачанні у селі Поліське за адресою вулиця Лісова 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9.

У середу, 20 числа, станеться виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі у населеному пункті Крехалів.

Так, з 9:00 до 18:00 не буде електроенергії на вулицях -

Лесі Українки 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 140, 142, 144, 145, 147;

Набережна 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б;

провулок Пісчаний 11, 12, 15, 16, 17, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5А, 7, 8, 9;

Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;

Партизанська 35, 39, 43.

У четвер, 21 числа, без світла залишаться в місті Остер. Так, 9:00 до 19:00 не буде електроенергії на вулиця Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9; Генерала Солонини 19, 21, 21А; Незалежності 25; Татарівська 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47,51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67; Тимофія Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9. Причини відключень – виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Чернигівській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігові: кому платитимуть від 20 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області до Дня Незалежності: коли чекати на виплат.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Чернігівщині: частина експресів змінила розклад, "Укрзалізниця" попередила.