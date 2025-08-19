Відомо, як оформити щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області може надаватися українцям, які відповідають до певних критерій, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені постановою Кабміну.

Хто може отримати додаткову грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області

Відповідно до статей 4 та 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що дозволяє пенсіонерам отримувати щомісячну доплату до пенсії.

У Львівській області ця виплата нараховується щомісяця і розраховується від прожиткового мінімуму. Станом на кінець 2024 року для осіб похилого віку старше 65 років доплата становить 40% від 2361 грн, тобто 944 грн на місяць.

Щоб отримати виплату, пенсіонер повинен відповідати таким критеріям:

Вік — 80 років і старше;

Соціальний стан — пенсіонер повинен бути самотнім;

Наявна лише пенсія за віком, без інших соціальних виплат чи пенсії по інвалідності;

Стан здоров’я — наявність потреби у регулярному догляді, підтвердженої медичними документами.

Важливо: доплата не надається тим, хто отримує пенсію по інвалідності або інші види соціальної допомоги. Потреба в догляді має бути офіційно підтверджена лікарем.

Як оформити щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області

Для оформлення допомоги пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із пакетом документів, який містить:

висновки лікарів про стан здоров’я та потребу у догляді;

паспорт та ідентифікаційний номер (ІПН);

довідку або витяг, що підтверджує відсутність інших соціальних виплат.

Після позитивного рішення ПФУ доплата нараховується щомісяця, і пенсіонер отримує додатково 944 грн щомісяця до своєї пенсії. Ця допомога є постійною, а не одноразовою.

