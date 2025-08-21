Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається для найвразливіших категорій населення, що опинились у скруті.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається завдяки Карітас разом з УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук сторінці організації, Карітас реалізовує проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні".

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі у цій ініціативі охоплює підтримку на модернізацію житла для внутрішньо переміщених осіб. Участь можуть взяти мешканці нашого облцентру та кількох громад області, серед яких Вільнянська, Павлівська, Михайлівська, Петро Михайлівська, Матвіївська.

До списку також увійшли Долинська, Широківська, Михайло Лукашівська (крім сіл Благовіщенське, Райське, Укромне, Адріанівка) та Новомиколаївська (крім сіл Нове Поле, Рибальське, Благодатне, Зелене, Голубкове, Терсянка, Заливне, Кринівка, Воскресенка, Зелена Діброва, Розівка, Ніженка, Сергіївка, Листівка).

Право на участь у проєкті мають внутрішньо переміщені особи, які виїхали після 24 лютого 2022 року з тимчасово окупованих територій або з місць, де тривають бойові дії. Житло, в якому вони мешкають, може бути у власності, в оренді з правом викупу, у користуванні за договором позички або кредиту, у безкоштовному користуванні чи просто в оренді.

Додатковою умовою є рівень доходу домогосподарства, який не перевищує 6318 гривень на одну особу на місяць, або повна втрата джерела прибутку, що підтверджується довідкою. Крім цього, домогосподарство повинно відповідати одному чи кільком критеріям уразливості.

Для тих, хто хоче отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі, передбачено консультації щодо необхідних документів. Звертатися можна за номером 067 117 82 12 або на інформаційну лінію 0 800 336 734, яка працює у будні з 9:30 до 16:00. Також є можливість подати заявку через онлайн форму.

