Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется для самых уязвимых категорий населения, оказавшихся в беде.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется благодаря Каритасу вместе с УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Как информируют на Фейсбуке странице организации, Каритас реализует проект "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине".

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье по этой инициативе охватывает поддержку модернизации жилья для внутренне перемещенных лиц. Участие могут принять жители нашего облцентра и нескольких общин области, среди которых Вольнянская, Павловская, Михайловская, Петр Михайловская, Матвеевская.

В список также вошли Долинская, Широковская, Михаил Лукашевская (кроме сел Благовещенское, Райское, Укромное, Адриановка) и Новониколаевская (кроме сел Новое Поле, Рыбальское, Благодатное, Зеленое, Голубково, Терсянка, Заливное, Криновка, Воскресенко, Сергеевка, Открытка).

Право на участие в проекте имеют внутренне перемещенные лица, выехавшие после 24 февраля 2022 с временно оккупированных территорий или с мест, где продолжаются боевые действия. Жилье, где они проживают, может быть в собственности, в аренде с правом выкупа, в пользовании по договору ссуды или кредита, в бесплатном пользовании или просто в аренде.

Дополнительным условием является уровень дохода домохозяйства, не превышающий 6318 гривен на одного человека в месяц, или полная потеря источника прибыли, подтверждаемая справкой. Кроме этого, домохозяйство должно отвечать одному или нескольким критериям уязвимости.

Для тех, кто хочет получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожье, предусмотрены консультации по необходимым документам. Обращаться можно по номеру 067 117 82 12 или на информационную линию 0 800 336 734, которая работает по будням с 9:30 до 16:00. Также есть возможность подать заявку через онлайн-форму.

