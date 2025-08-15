Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області можна знайти як у межах міста, так і в спокійних сільських місцевостях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне в кількох населених пунктах, причому варіанти розраховані на різні категорії громадян, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні можливості розміщення оприлюднено на сайті «Допомагай».

У Полтаві, на вулиці Драгоманова, пропонують проживання для жінки з дитиною. Додатково надають харчування та засоби гігієни, сплата комунальних послуг не потрібна. Будинок розташований у спокійному районі, має подвір’я. Для малечі облаштовані гойдалка, батут і надувний басейн.

Ще одна пропозиція у Полтаві — на провулку Тупому. Тут готові прийняти жінку або подружжя. Виділяється простора кімната у приватному будинку з садом і городом. Часткові зручності, у приміщенні мешкає літня жінка, яка самостійно доглядає за собою, але має вікові вади пам’яті. Проживання розраховане на охайних, ввічливих та доброзичливих людей, бажано із сільської місцевості.

У Пирятині, Пирятинський район, пропонують дачний будинок з двома кімнатами і коридором. Опалення пічне, приготування їжі — на газовому балоні. Туалет розташований на вулиці, вода — зі свердловини. Локація тиха, до райцентру три кілометри, поблизу є магазини, ринок та лікарня. Можливе розміщення з домашніми тваринами, включно із собаками й котами.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області можна знайти як у межах міста, так і в спокійних сільських місцевостях, залежно від ваших особистих потреб. Для уточнення деталей варто зв’язатися з авторами оголошень і перевірити їхню актуальність.

