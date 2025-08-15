Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області доступне у зручних районах з усією необхідною інфраструктурою.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області пропонують у населених пунктах Старокостянтинівського району, повідомляє Politeka.

Дані щодо доступних варіантів розміщення надає ресурс «Допомагай».

Перший дім — двокімнатний, з кухнею, газовою плитою, ванною кімнатою та санвузлом. Поруч розташовані школа, дитячий садок, торгові точки, зупинка транспорту, поштові відділення, ринок і СТО. Є доступ до інтернету. Кімнати просторі, село вирізняється гарними краєвидами. Заселення можливе одразу, передбачено чотири місця.

Другий варіант розташований у Старому Острополі. Це цегляний будинок площею 110 м², має три кімнати, кухню, ванну, туалет, коридор і літню кухню. Проведені газ, вода та електропостачання. На території — сад, виноградник і ділянка землі. До школи та магазину — п’ять хвилин, до річки — така ж відстань. У селі діють лікарня, кафе, пошта та станція техобслуговування. Кількість місць для розміщення — чотири.

Третя пропозиція — ще один цегляний будинок у цьому ж селі. Площа — 110 м², проведені всі комунікації, включно з інтернетом. Поруч — ліс, річка та траса Київ–Хмельницький. Інфраструктура включає школу, садок, магазини, ринок, амбулаторію, поштові відділення і СТО. Проживання безкоштовне, умови — для порядних осіб.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області доступне у зручних районах з усією необхідною інфраструктурою.

До слова, на Хмельниччині також можна отримати гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому реалізується силами досвідчених лікарів, психологів, медсестер та соціальних працівників.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області: де надають прихисток.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому: підтримку отримають не всі, названо головні умови.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області: українцям розкрили, чи дадуть допомогу при недостатньому стажі.