Дефіцит продуктів у Кривому Розі впливає на доступність та цінову політику одного з традиційних фруктів в Україні.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі став причиною значного зростання вартості яблук, які подорожчали утричі порівняно з минулим роком, повідомляє Politeka.

Нині середня ціна цього фрукта сягає 85,20 грн за кілограм, що перевищує торішні показники.

За інформацією «Hromadske» та фахівців аграрного сектору, на внутрішньому ринку майже немає місцевих партій товару. Основна пропозиція складається з імпортної продукції, зокрема польського походження. Представник EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв підкреслює, що дефіцит українських яблук заповнили закордонні постачальники.

У червні минулого року середня вартість становила 28,11 грн/кг, тепер цей показник досяг 85,20 грн/кг, демонструючи стабільне зростання. Експерт Іван Томич пояснює ситуацію старінням садів і скороченням площ під висадку дерев, що призвело до зменшення виробництва.

Примітно, що нинішня ціна перевищує вартість бананів, які є популярною альтернативою. Зараз банани коштують у середньому 74,15 грн/кг, тоді як рік тому показник був 64,03.

Сьогодні ринок переважно наповнений польськими яблуками, які замінили українську продукцію. Фахівці попереджають: за збереження поточної тенденції цей фрукт може перетворитися на преміальний товар, недоступний для значної частини споживачів.

До слова, у Кривому Розі також спостерігається подорожчання хліба. Згідно з даними порталу Мінфін, у мережі Auchan лаваш Кавказький (230 г) нині реалізується за 34,90 гривні.

Джерело: Hromadske

