Дефицит продуктов в Кривом Рогее стал причиной значительного роста стоимости яблок, подорожавших втрое по сравнению с прошлым годом, сообщает Politeka.
В настоящее время средняя цена этого фрукта достигает 85,20 грн за килограмм, что превышает прошлогодние показатели.
По информации «Hromadske» и специалистов аграрного сектора, на внутреннем рынке почти нет местных партий товара. Основное предложение состоит из импортной продукции, в частности, польского происхождения. Представитель EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев подчеркивает, что дефицит украинских яблок восполнили зарубежные поставщики.
В июне прошлого года средняя стоимость составила 28,11 грн/кг, теперь этот показатель достиг 85,20 грн/кг, показывая стабильный рост. Эксперт Иван Томич объясняет ситуацию старением садов и сокращением площадей под высадку деревьев, что привело к уменьшению производства.
Примечательно, что нынешняя цена превышает стоимость бананов, являющихся популярной альтернативой. Сейчас бананы стоят в среднем 74,15 грн/кг, в то время как год назад показатель был 64,03.
Сегодня рынок преимущественно наполнен польскими яблоками, заменившими украинскую продукцию. Специалисты предупреждают: при сохранении текущей тенденции этот фрукт может превратиться в премиальный товар, недоступный значительной части потребителей.
Следовательно, дефицит продуктов в Кривом Роге оказывает влияние на доступность и ценовую политику одного из традиционных фруктов в Украине.
Кстати, в Кривом Роге также наблюдается подорожание хлеба. Согласно данным портала Минфин , в сети Auchan лаваш Кавказский (230 г) сейчас реализуется за 34,90 гривны.
