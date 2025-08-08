Подорожчання хліба в Кривому Розі розглядається у межах загального коливання вартості хлібобулочних виробів в Україні, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу Мінфін, у мережі Auchan лаваш Кавказький (230 г) нині реалізується за 34,90 грн. У липні його середня ціна становила 31,28. З 5 до 15 липня ціна складала 24,50, після чого з 16 числа зафіксовано нову — 34,90. Протягом місяця спостерігається зростання на 10,40.

У Metro батон "Рум’янець" (450 г) продається стабільно за 27,90 гривень, середній показник аналогічний. Жодних змін у ціні упродовж звітного періоду не зафіксовано.

У Novus хліб пшеничний нарізка (650 г) коштує 47,99 грн. Попередній середній рівень становив 48,77. У проміжок з 5 по 15 липня його реалізовували по 49,49, а після 16-го — по 47,99. Це свідчить про зниження вартості на 1,50.

У Megamarket продукт "Цар Хліб" (600 г) пропонують за 42,90 гривні, тоді як у Metro — 46,53. За останній місяць зміни у розцінках відсутні, середній показник — 44,72.

У місцевому супермаркеті "Сільпо" надано розцінки за 100 г: "Альзас" солодовий — 11,90 грн, "Крафтяр" Скандинавський — 9,89, гречаний подовий — 13,90.

Подорожчання хліба в Кривому Розі відображається на прикладі зростання вартості лаваша.

До слова, у Кривому Розі також повідомляли про дефіцит продуктів.

Основною причиною такої ситуації називають низьку врожайність жита. Якщо порівнювати з пшеницею, то вихід становить 40 центнерів з гектара проти 60. Через це аграрії не зацікавлені у вирощуванні цієї культури. Значну частину раніше постачала Білорусь, однак нині імпорт практично припинився.

