Подорожание хлеба в Кривом Роге рассматривается в рамках всеобщего колебания стоимости хлебобулочных изделий в Украине

Согласно данным портала Минфин , в сети Auchan лаваш Кавказский (230 г) сейчас реализуется за 34,90 грн. В июле его средняя стоимость составляла 31,28. С 5 по 15 июля цена составляла 24,50, после чего с 16 числа зафиксирована новая — 34,90. В течение месяца наблюдается рост на 10,40.

В Metro батон "Румянец" (450 г) продается стабильно за 27,90 гривен, средний показатель аналогичен. Никакие изменения в цене в течение отчетного периода не зафиксированы.

У Novus хлеб пшеничный нарезка (650 г) стоит 47,99 грн. Предыдущий средний уровень составил 48,77. В промежуток с 5 по 15 июля его реализовывали по 49,49, а после 16 по 47,99. Это свидетельствует о понижении стоимости на 1,50.

В Megamarket продукт "Царь Хлеб" (600 г) предлагают за 42,90 гривны, тогда как у Metro - 46,53. За последний месяц изменения в расценках отсутствуют, средний показатель – 44,72.

В местном супермаркете "Сільпо" предоставлены расценки за 100 г: "Альзас" солодовый - 11,90 грн, "Крафтяр" Скандинавский - 9,89, гречишный подовой - 13,90.

Подорожание хлеба в Кривом Роге отражается на примере роста стоимости лаваша.

Кстати, в Кривом Роге также сообщали о дефиците продуктов.

Основной причиной такой ситуации называют низкую урожайность ржи. Если сравнивать с пшеницей, то выход составляет 40 центнеров с гектара против 60. Поэтому аграрии не заинтересованы в выращивании этой культуры. Значительную часть ранее снабжала Беларусь, однако в настоящее время импорт практически прекратился.

