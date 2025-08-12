Графік відключення світла в Кіровоградській області з 13 по 15 серпня детально інформує про адреси, де будуть проведені планові роботи з ремонту електромереж.

Графік відключення світла в Кіровоградській області з 13 по 15 серпня інформує про заплановані роботи з електропостачання у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Устинівська селищна рада.

13 серпня з 08:30 до 17:00 у селі Сонцеве будуть тимчасові перерви за адресами: вулиці Дружби (будинки 21, 23), Миру (21, 23), Набережна (1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 26), Садова (1, 5, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51), Центральна (2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 49, 51, 55, 59-60, 62-63, 65, 67, 73, 77).

В цей же день у селищі Устинівка роботи триватимуть з 08:30 до 17:00 за вулицями 1-го Травня (1-2, 4, 6, 8, 11-13, 15, 17, 23, 25, 27), Б. Хмельницького (1, 3, 5-9, 11-13, 15-20, 24-26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43), Благодатна (6-7, 7А, 8, 9А, 10-13, 15-16, 16А, 17-23, 25, 27-37, 40-41, 41А, 41Б, 42-46, 49-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75), В’ячеслава Чорновола (1-4), Вербова (1-6, 8-10, 12-16, 18, 20-22, 24), Відродження (1, 3, 5-11, 13).

А також: Героїв Рятувальників (1, 4, 6, 8-11, 13, 13а, 14, 16-21, 25А, 27, 31, 35, 37, 39, 41), Гетьманська (2, 4-6, 8), Гоголя (1-2, 4, 6-11, 13-14, 16-20, 24, 26, 30, 31Б), Євмена Доломана (2, 4-5, 8-9, 11-12, 14-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28, 35), Затишна (1-3), Івана Франка (1-2, 7), Мирного П. (1-11, 13-18, 20, 22), О. Мазуренка (58, 65, 67-68, 71, 75, 77, 79, 81-98, 100-102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119), Садова (1-10, 12, 14, 14а, 15-19, 21-24, 26-27, 30, 32), Скіфська (2-6, 8, 10-18), Степова (3, 6, 8), Франка (3-6, 8-10), Шевченко (1-4, 6-7, 10-14).

13 числа з 06:00 до 13:00 у селищі Устинівка буде відключення за вул. Захисників України, 50, Козацька (2-6) та О. Мазуренка (2-5, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 25-26, 26а, 27-29, 31-33, 35, 37).

15 серпня з 09:00 до 17:00 світло відключатиметься у селі Новоігорівка на вулицях Миру (3, 5-8) і Шкільна (1А, 12-13).

Того ж дня з 05:00 до 13:00 у селищі Устинівка роботи відбуватимуться на вулицях Благодатна (46, 50, 52, 54, 56, 58, 63, 75), Відродження (1, 3, 5-11, 13) та Скіфська (2-6, 8, 10-18).

Графік відключення світла в Кіровоградській області з 13 по 15 серпня детально інформує про адреси, де будуть проведені планові роботи з ремонту електромереж, з метою забезпечення стабільності електропостачання.

