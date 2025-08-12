График отключения света в Кировоградской области с 13 по 15 августа подробно информирует об адресах, где будут проведены плановые работы по ремонту электросетей.

График отключения света в Кировоградской области с 13 по 15 августа информирует о планируемых работах по электроснабжению в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Устиновский поссовет.

13 августа с 08:30 до 17:00 в селе Солнцево будут временные перерывы по адресам: улицы Дружбы (дома 21, 23), Мира (21, 23), Набережная (1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51), Центральная (2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 55 62-63, 65, 67, 73, 77).

В этот же день в поселке Устиновка работы продлятся с 08:30 до 17:00 по улицам 1-го Мая (1-2, 4, 6, 8, 11-13, 15, 17, 23, 25, 27), Б. Хмельницкого (1, 3, 5-9-0 24-26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43), Благодатная (6-7, 7А, 8, 9А, 10-13, 15-16, 16А, 17-23, 25, 27-37, 46 49-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75), Вячеслава Чорновила (1-4), Вербовая (1-6, 8-10, 12-16, 18, 20-22, 24), Возрождение (1, 3, 1, 3).

А также: Героев Спасателей (1, 4, 6, 8-11, 13, 13а, 14, 16-21, 25А, 27, 31, 35, 37, 39, 41), Гетманская (2, 4-6, 8), Гоголя, 1-2 16-20, 24, 26, 30, 31Б), Евмена Доломана (2, 4-5, 8-9, 11-12, 14-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28, 35), Уютная (1-3),-2. (1-11, 13-18, 20, 22), О. Мазуренко (58, 65, 67-68, 71, 75, 77, 79, 81-98, 100-102, 105, 107, 109, 111, 1) Садовая (1-10, 12, 14, 14а, 15-19, 21-24, 26-27, 30, 32), Скифская (2-6, 8, 10-18), Степная (3, 6, 8), Шевченко (3-6, 8-10)

13 числа с 06:00 до 13:00 в поселке Устиновка будет отключение по ул. Защитников Украины, 50, Казацкая (2-6) и А. Мазуренко (2-5, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 25-26, 26а, 27-29, 31-33, 35, 37).

15 августа с 09:00 до 17:00 свет будет отключаться в селе Новоигоровка на улицах Мира (3, 5-8) и Школьная (1А, 12-13).

В тот же день с 05:00 до 13:00 в поселке Устиновка работы будут проходить на улицах Благодатная (46, 50, 52, 54, 56, 58, 63, 75), Возрождение (1, 3, 5-11, 13) и Скифская (2).

