Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах видають по одному набору на кожну родину.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах надає Global Empowerment Mission UA (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Дж. Баффета, повідомляє Politeka.

Про старт видачі повідомила пресслужба міської адміністрації. За даними Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, допомога передбачена для малозабезпечених родин, які перебувають на обліку у відповідній структурі. Підтримка реалізується завдяки міжнародній співпраці GEM та Фонду Баффета.

Отримати гуманітарні набори зможуть сім’ї, що станом на 1 липня зареєстровані як одержувачі соціальних виплат та мають офіційне місце проживання у межах Сумської громади.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах видають по одному набору на кожну родину. Пункт працює за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, в актовому залі. Графік: понеділок–четвер — 8:00–16:00, п’ятниця — до 15:00; перерва з 12:00 до 13:00.

Для отримання необхідно надати паспорт громадянина України або цифровий документ у «Дії», ідентифікаційний код, а за потреби — підтвердження місця реєстрації в Сумах. У разі неможливості особистої присутності набір може отримати довірена особа, пред’явивши оригінали документів одержувача та представника.

Департамент соціального захисту наголошує на дотриманні порядку під час видачі та запевняє, що продуктів вистачить усім, хто відповідає вимогам програми.

До слова, на Сумщині також можна отримати грошову допомогу. Вона виплачуватиметься згідно з новою постановою уряду, яка вже набрала чинності. Суми залежать від категорії отримувача і варіюються від 450 до 3 100 гривень.

Останні новини України:

