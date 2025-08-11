В умовах такої кризи дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчутно впливає на наявність товарів на полицях магазинів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилюється на фоні зникнення з торговельних мереж популярних видів риби, таких як щука та товстолобик, інформує Politeka.

Іхтіолог Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь пояснила, що причиною нинішньої складної ситуації став обвал рибної галузі. Важливим фактором стало знищення Каховського водосховища, наслідки якого призвели до критичного скорочення вилову у багатьох водоймах.

Куцоконь також зазначила, що воєнний стан суттєво ускладнив промисловий вилов через заборони, бюрократичні перепони, замінування територій і втрату доступу до традиційних місць вилову. Значна частина водойм сьогодні або висушена, або недоступна, що унеможливлює риболовлю на цих ділянках. Це відображається на роздрібній торгівлі, де асортимент істотно зменшився.

За даними, товстолобик у супермаркетах "Сільпо" коштує 111 грн за кілограм, а у мережі Varus — вже 180 грн. Щука стала менш доступною: у багатьох торговельних точках її відсутність є нормою, а там, де вона є, ціна перевищує 190 грн за кілограм.

В умовах такої кризи дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчутно впливає на наявність товарів на полицях магазинів, а стабільність постачання залишається під великим питанням. Фахівці констатують, що у найближчому часі ситуація навряд чи покращиться.

До слова, на Дніпропетровщині також повідомляли про дефіцит овочів.

Аналітики EastFruit повідомляють, що майже всі тепличні комбінати наразі проводять роботи з підготовки до другої сівозміни, що значно обмежує вибірку продукції.

Джерело: Телеграф

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.