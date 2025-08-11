У зв’язку з обмеженням руху в Києві водіїв просять врахувати ці зміни під час планування маршрутів.

Обмеження руху в Києві діятиме в Солом’янському районі з 11 серпня до кінця літа, передає Politeka.

Повідомляється, що через ремонтні роботи буде частково перекрито рух автотранспорту вулицею Максима Кривоноса.

За інформацією з офіційного порталу міста та "Київавтодору", дорожники КП ШЕУ Солом’янського району розпочинають ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського. Роботи планують завершити до 31 серпня.

У зв’язку з обмеженням руху в Києві водіїв просять врахувати ці зміни під час планування маршрутів, адже роботи триватимуть до кінця серпня.

До слова, раніше також повідомлялося про те, що із 28 липня і до 1 жовтня буде частково закрито частину Голосіївського проспекту. На першому етапі ремонту комунальники працюватимуть на парному боці проспекту, між провулком Ужгородським та Виставковою. Тут оновлюють покриття тротуарів, що також вплине на пересування пішоходів.

Суттєві зміни торкнуться і Шевченківського району. З 24 липня почалися ремонтні заходи на Глибочицькому проїзді. Через це відрізок від Січових Стрільців до Глибочицької буде частково перекритий. Дорожники ремонтують покриття, а завершення заплановане на 31 серпня.