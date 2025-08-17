Міська влада закликає мешканців планувати поїздки завчасно, оскільки обмеження руху транспорту в Дніпрі діятимуть до кінця року.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі введено у районі Центрального мосту через капітальний ремонт зливової каналізації, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Репортер Дніпро.

Перекрито перехрестя вулиць Володимира Великого та Європейської, роботи триватимуть до 25 грудня.

Внаслідок перекриття поворот праворуч із Нового мосту став недоступним — тепер дозволено рухати тільки прямо у напрямку проспекту Дмитра Яворницького. Крім того, заборонено проїзд у напрямку вулиці Перемоги та набережної, що спричинило затори в години пік.

Корективи торкнулися і громадського транспорту. Тролейбуси №2 та №12 тимчасово об’єднали в один маршрут між житловим масивом Парус і Перемогою. Тролейбуси №7, 14, 17, 20 та автобус №38 скоротили маршрут до зупинки "Мост-Сіті центр". Автобуси №23, 57А і 88 тепер курсують до площі Успенської. Автобус №120 завершує рух на вулиці Володимира Мономаха біля кінцевої №121, а маршрут автобуса №121 у напрямку Паруса проходить в об’їзд через Юліуша Словацького.

Для зручності пасажирів облаштували тимчасову зупинку на Січеславській Набережній, 29.

Міська влада закликає мешканців планувати поїздки завчасно, оскільки обмеження руху транспорту в Дніпрі діятимуть до кінця року.

До слова, на Дніпропетровщині також подорожчав проїзд.

З початку 2025 року тарифи зросли на кількох міських і міжміських напрямках. Зокрема, квиток на маршрут №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з Дніпром, піднявся з 50 до 60 гривень. Перевізник «Інтерспецмаркет» пояснює це необхідністю покрити зростаючі витрати на обслуговування транспорту.

