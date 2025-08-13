Це викликає занепокоєння щодо дефіциту продуктів у Київській області та в країні загалом.

Дефіцит продуктів у Київській області позначається на фруктовому ринку, зокрема через стрімке підвищення вартості яблук, повідомляє Politeka.

Середня ціна цього популярного для українців фрукта досягла 85,20 гривень за кілограм, що утричі перевищує показник минулого року, повідомляє "Hromadske" з посиланням на аграрних фахівців.

За словами Олександра Хорєва з EastFruit Weekly Ukraine, вітчизняні товари практично зникли з ринку, а його наповнили імпортовані плоди, передусім з Польщі. У червні минулого року середня вартість становила 28,11 гривень за кілограм, зараз же вона значно зросла.

Основними причинами такого стану галузі експерт Іван Томич називає старіння садів та зменшення площ для їх висадки. Цікавим є факт, що ціновим орієнтиром для яблук стали банани — найпопулярніша альтернатива. Нині вартість бананів сягає 74,15 гривень за кілограм, у той час як торік становила 64,03 гривень.

Ринок майже повністю заповнили польські яблука, які витіснили українську продукцію. Якщо ця тенденція триватиме, яблука можуть остаточно стати преміальним товаром, недоступним для більшості споживачів. Це викликає занепокоєння щодо дефіциту продуктів у Київській області та в країні загалом.

До слова, про нестачу також повідомляли в Харківській області.

Розцінки на огірки піднялися до 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж попереднього тижня. Причиною подорожчання стало зменшення пропозиції через масові зачистки в теплицях, а також негативний вплив погодних умов. Попри підвищення, показники залишаються на 16% нижчими порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.