Дефицит продуктов в Киевской области сказывается на фруктовом рынке, в частности, из-за стремительного повышения стоимости яблок, сообщает Politeka.

Средняя цена этого популярного для украинцев фрукта достигла 85,20 гривен за килограмм, что в три раза превышает показатель в прошлом году, сообщает "Hromadske" со ссылкой на аграрных специалистов.

По словам Александра Хорева из EastFruit Weekly Ukraine, отечественные товары практически исчезли с рынка, а его наполнили импортируемые плоды, прежде всего из Польши. В июне прошлого года средняя стоимость составила 28,11 гривен за килограмм, сейчас она значительно выросла.

Основными причинами такого состояния отрасли эксперт Иван Томич называет старение садов и уменьшение площадей для их высадки. Интересен факт, что ценовым ориентиром для яблок стали бананы — самая популярная альтернатива. Сейчас стоимость бананов составляет 74,15 гривен за килограмм, в то время как в прошлом году составила 64,03 гривен.

Рынок почти полностью заполнили польские яблоки, которые вытеснили украинскую продукцию. Если эта тенденция будет продолжаться, яблоки могут окончательно стать премиальным товаром, недоступным большинству потребителей. Это вызывает обеспокоенность дефицитом продуктов в Киевской области и в стране в целом.

Кстати, о нехватке также сообщали в Харьковской области.

Расценки на огурцы поднялись до 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. Причиной удорожания стало уменьшение предложения из-за массовых зачисток в теплицах, а также негативное влияние погодных условий. Несмотря на повышение, показатели остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

