Дефіцит продуктів у Сумській області загрожує значним підвищенням цін на житній хліб через майбутню відсутність внутрішнього вирощування жита в Україні, повідомляє Politeka.

За прогнозами, у 2025–2026 роках вартість хліба може сягнути рекордних 40–50 гривень за буханець через необхідність закупівлі дорогої імпортної сировини, зазначив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Ситуація вже вважається критичною, адже частина борошна, яке застосовують хлібопекарі, нині надходить з Польщі та країн Балтії. Головною причиною дефіциту є небажання українських аграріїв вирощувати жито через його нижчу врожайність порівняно з пшеницею — близько 40 центнерів з гектара проти 60. Для сільгоспвиробників це означає менші доходи, тому вибір падає на більш вигідні культури.

Важливу роль у складній ситуації відіграла Білорусь, яка раніше забезпечувала значну частину імпорту в Україну. Нині постачання практично припинилися, і власне виробництво не задовольняє навіть базові потреби.

Дефіцит продуктів у Сумській області спричинив подорожчання жита майже вдвічі: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 тисяч гривень, то у травні 2025-го вже 12–14 тисяч. Подібне зростання відбулося і на ринку житнього борошна — з 10 тисяч у 2024 році до 18–20 тисяч гривень у 2025-му.

Ці зміни призведуть до суттєвого подорожчання житнього хліба, а деякі виробники можуть взагалі припинити його випікання через економічну нерентабельність. Імпортне борошно значно дорожче, а доступність українського зменшується.

Проте експерт відзначає потенціал для позитивних змін: високі ціни можуть стимулювати аграріїв повернутися до культивації жита. У сезоні 2026/2027 очікується збільшення посівних площ, що сприятиме стабілізації ринку. Водночас 2025–2026 роки стануть періодом адаптації та викликів.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії у Сумській області: яких виплат не буде з 1 серпня, українців попередили.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги.