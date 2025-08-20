Дефицит продуктов в Сумской области чревато значительным повышением цен на ржаной хлеб из-за будущего отсутствия внутреннего выращивания ржи в Украине, сообщает Politeka.

По прогнозам, в 2025-2026 годах стоимость хлеба может достичь рекордных 40-50 гривен за буханку из-за необходимости закупки дорогостоящего импортного сырья, отметил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

Ситуация уже считается критической, ведь часть муки, которую применяют хлебопеки, сейчас поступает из Польши и стран Балтии. Главной причиной дефицита является нежелание украинских аграриев выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности по сравнению с пшеницей — около 40 центнеров с гектара против 60. Для сельхозпроизводителей это означает меньшие доходы, поэтому выбор падает на более выгодные культуры.

Важную роль в сложной ситуации сыграла Беларусь, ранее обеспечивавшая значительную часть импорта в Украину. В настоящее время поставки практически прекратились, и собственное производство не удовлетворяет даже базовые потребности.

Дефицит продуктов в Сумской области повлек за собой подорожание ржи почти вдвое: если в 2024 году тонна стоила 6–7 тысяч гривен, то в мае 2025-го уже 12–14 тысяч. Подобный рост произошел и на рынке ржаной муки — с 10 тысяч в 2024 году до 18–20 тысяч гривен в 2025 году.

Эти изменения приведут к существенному удорожанию ржаного хлеба, а некоторые производители могут вообще прекратить его выпекание из-за экономической нерентабельности. Импортная мука значительно дороже, а доступность украинского уменьшается.

Однако эксперт отмечает потенциал для положительных изменений: высокие цены могут стимулировать аграриев вернуться к культивации ржи. В сезоне 2026/2027 ожидается увеличение посевных площадей, что будет способствовать стабилизации рынка. В то же время 2025-2026 годы станут периодом адаптации и вызовов.

