Де внутрішньо-переміщені особи можуть знайти безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області та що для цього потрібно зробити - знають не всі, повідомляє Politeka.net.
Це розповіла прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть скористатися кількома каналами для пошуку безкоштовного тимчасового житла. Допомогу в розміщенні надають як державні органи, так і громадські ініціативи.
Допомога від місцевої влади
Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надають:
- Обласні військові адміністрації (ОВА);
- Органи місцевого самоврядування (ОМС).
За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, саме ці структури забезпечують ВПО безкоштовним соціальним будинком — у місцях компактного поселення (МКП).
Якщо ви хочете оселитися у такому місці, про це необхідно повідомити:
- відповідальних осіб під час евакуації;
- гуманітарний штаб — одразу після прибуття;
- або місцеву владу — через гарячі лінії.
Онлайн-платформи для пошуку прихистку:
"Там, де вас чекають"
Цей ресурс надає вичерпну інформацію про:
- кількість доступних прихистків у різних регіонах;
- наявність вільних місць;
- контактні номери регіональних центрів розміщення.
"Прихисток" – державний сервіс пошуку житла
Щоб скористатись платформою:
- Перейдіть на сайт;
- Натисніть кнопку "Знайти житло";
- Оберіть країну "Україна";
- Вкажіть потрібний регіон;
- Введіть кількість осіб та склад сім’ї;
- Перегляньте доступні пропозиції;
- Зв’яжіться з власником обраного житла.
"Допомагай" – волонтерська платформа
Цей сервіс створений громадськими активістами. Принцип його роботи подібний до "Прихистку": переселенці можуть обрати регіон, зазначити кількість людей та ознайомитися з оголошеннями про доступне безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть розраховувати на допомогу.
Також Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області: кількість пільговиків масово скоротять, кому гроші більше не прийдуть.
Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області: в ПФУ нагадали, як українцям оформити допомогу.