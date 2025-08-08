Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надають у різних організаціях

Де внутрішньо-переміщені особи можуть знайти безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області та що для цього потрібно зробити - знають не всі, повідомляє Politeka.net.

Це розповіла прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть скористатися кількома каналами для пошуку безкоштовного тимчасового житла. Допомогу в розміщенні надають як державні органи, так і громадські ініціативи.

Допомога від місцевої влади

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надають:

Обласні військові адміністрації (ОВА);

Органи місцевого самоврядування (ОМС).

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, саме ці структури забезпечують ВПО безкоштовним соціальним будинком — у місцях компактного поселення (МКП).

Якщо ви хочете оселитися у такому місці, про це необхідно повідомити:

відповідальних осіб під час евакуації ;

; гуманітарний штаб — одразу після прибуття;

— одразу після прибуття; або місцеву владу — через гарячі лінії.

Онлайн-платформи для пошуку прихистку:

"Там, де вас чекають"

Цей ресурс надає вичерпну інформацію про:

кількість доступних прихистків у різних регіонах;

наявність вільних місць;

контактні номери регіональних центрів розміщення.

"Прихисток" – державний сервіс пошуку житла

Щоб скористатись платформою:

Перейдіть на сайт;

Натисніть кнопку "Знайти житло" ;

; Оберіть країну "Україна" ;

; Вкажіть потрібний регіон;

Введіть кількість осіб та склад сім’ї;

Перегляньте доступні пропозиції;

Зв’яжіться з власником обраного житла.

"Допомагай" – волонтерська платформа

Цей сервіс створений громадськими активістами. Принцип його роботи подібний до "Прихистку": переселенці можуть обрати регіон, зазначити кількість людей та ознайомитися з оголошеннями про доступне безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

