Где внутриперемещенные лица могут найти бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области и что для этого нужно сделать – знают не все, сообщает Politeka.net.

Это рассказала пресс-службама Министерства развития общин и территорий Украины.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут воспользоваться несколькими каналами для поиска бесплатного временного дома. Помощь в размещении оказывают как государственные органы, так и общественные инициативы.

Помощь от местных властей

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляют:

  • Областные военные администрации (ОВА);
  • Органы местного самоуправления (ОМС).

По информации Министерства развития общин и территорий, именно эти структуры обеспечивают ВПЛ социальным убежищем — в местах компактного поселения (МКП).

Если вы хотите поселиться в таком месте, об этом необходимо сообщить:

  • ответственных лиц во время эвакуации;
  • гуманитарный штаб — сразу по прибытии;
  • или местные власти — из-за горячих линий.

Онлайн-платформы для поиска убежища:

"Там, де вас чекають"

Этот ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о:

  • количество доступных приютов в разных регионах;
  • наличие свободных мест;
  • контактные номера региональных центров размещения.

Аренда квартир в Украине

"Прихисток" – государственный сервис поиска дома

Чтобы воспользоваться платформой:

  • Перейдите на сайт;
  • Нажмите кнопку "Найти жилье";
  • Выберите страну "Украина";
  • Укажите нужный регион;
  • Введите количество людей и состав семьи;
  • Просмотрите доступные предложения;
  • Свяжитесь с владельцем выбранного жилья.

"Допомагай" – волонтерская платформа

Этот сервис создан общественными активистами. Принцип его работы похож на "Убежище": переселенцы могут выбрать регион, указать количество людей и ознакомиться с объявлениями о доступном бесплатном жилье для переселенцев в Кировоградской области.

