Где внутриперемещенные лица могут найти бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области и что для этого нужно сделать – знают не все, сообщает Politeka.net.
Это рассказала пресс-службама Министерства развития общин и территорий Украины.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут воспользоваться несколькими каналами для поиска бесплатного временного дома. Помощь в размещении оказывают как государственные органы, так и общественные инициативы.
Помощь от местных властей
Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляют:
- Областные военные администрации (ОВА);
- Органы местного самоуправления (ОМС).
По информации Министерства развития общин и территорий, именно эти структуры обеспечивают ВПЛ социальным убежищем — в местах компактного поселения (МКП).
Если вы хотите поселиться в таком месте, об этом необходимо сообщить:
- ответственных лиц во время эвакуации;
- гуманитарный штаб — сразу по прибытии;
- или местные власти — из-за горячих линий.
Онлайн-платформы для поиска убежища:
"Там, де вас чекають"
Этот ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о:
- количество доступных приютов в разных регионах;
- наличие свободных мест;
- контактные номера региональных центров размещения.
"Прихисток" – государственный сервис поиска дома
Чтобы воспользоваться платформой:
- Перейдите на сайт;
- Нажмите кнопку "Найти жилье";
- Выберите страну "Украина";
- Укажите нужный регион;
- Введите количество людей и состав семьи;
- Просмотрите доступные предложения;
- Свяжитесь с владельцем выбранного жилья.
"Допомагай" – волонтерская платформа
Этот сервис создан общественными активистами. Принцип его работы похож на "Убежище": переселенцы могут выбрать регион, указать количество людей и ознакомиться с объявлениями о доступном бесплатном жилье для переселенцев в Кировоградской области.
