Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляют в разных организациях

Где внутриперемещенные лица могут найти бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области и что для этого нужно сделать – знают не все, сообщает Politeka.net.

Это рассказала пресс-службама Министерства развития общин и территорий Украины.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут воспользоваться несколькими каналами для поиска бесплатного временного дома. Помощь в размещении оказывают как государственные органы, так и общественные инициативы.

Помощь от местных властей

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляют:

Областные военные администрации (ОВА);

Органы местного самоуправления (ОМС).

По информации Министерства развития общин и территорий, именно эти структуры обеспечивают ВПЛ социальным убежищем — в местах компактного поселения (МКП).

Если вы хотите поселиться в таком месте, об этом необходимо сообщить:

ответственных лиц во время эвакуации ;

; гуманитарный штаб — сразу по прибытии;

— сразу по прибытии; или местные власти — из-за горячих линий.

Онлайн-платформы для поиска убежища:

"Там, де вас чекають"

Этот ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о:

количество доступных приютов в разных регионах;

наличие свободных мест;

контактные номера региональных центров размещения.

"Прихисток" – государственный сервис поиска дома

Чтобы воспользоваться платформой:

Перейдите на сайт;

Нажмите кнопку "Найти жилье" ;

; Выберите страну "Украина" ;

; Укажите нужный регион;

Введите количество людей и состав семьи;

Просмотрите доступные предложения;

Свяжитесь с владельцем выбранного жилья.

"Допомагай" – волонтерская платформа

Этот сервис создан общественными активистами. Принцип его работы похож на "Убежище": переселенцы могут выбрать регион, указать количество людей и ознакомиться с объявлениями о доступном бесплатном жилье для переселенцев в Кировоградской области.

