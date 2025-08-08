Подорожчання яєць в Одесі проявляється у різних сегментах.

Подорожчання яєць в Одесі підтверджується згідно з аналітикою порталу Мінфін, де зафіксовано зміну середніх показників вартості, повідомляє Politeka.

Мінфін надає актуальну динаміку цін.

Найбільш детальні дані стосуються курячих яєць марки «Квочка» (С1, 10 штук), які відображають основні коливання цін за останні тижні.

Станом на 7 серпня вартість упаковки (10 штук) у мережі Auchan становить 67,90 гривень. За попередній місяць цей показник зріс на 2,90 грн: з 65,00 до 67,90. Середньомісячний рівень у липні був нижчим і складав 66,88. На щоденній основі спостерігалося поступове підвищення: від 64,80 у середині липня до 70,30 в останні числа місяця.

Протягом 22–31 липня ціна залишалася на позначці 70,30 гривень. Із початку серпня зафіксовано зменшення до поточного рівня — 67,90. Тобто, коливання помітні, однак загальна тенденція — зростаюча.

Дані з магазинів мережі Сільпо також ілюструють підвищення вартості. У продажу присутні позиції: «Це — яйце!» від молодих курочок С0 (10 шт) за 81,36 грн, марка «Квочка» (15 шт) за 114,45 та молодильне відбірне (10 шт/уп) по 91,66 гривень.

До слова, на Одещині також повідомляли про подорожчання продуктів. Зокрема, йдеться про хліб.

За інформацією аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зміни обумовлені скороченням обсягів постачання та зростанням попиту на біржові товари.

