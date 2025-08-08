Подорожание яиц в Одессе подтверждается согласно аналитике портала Минфин, где зафиксировано изменение средних показателей стоимости, сообщает Politeka.

Минфин дает актуальную динамику цен.

Наиболее подробные данные касаются куриных яиц марки «Наседка» (С1, 10 штук), отражающих основные колебания цен за последние недели.

На 7 августа стоимость упаковки (10 штук) в сети Auchan составляет 67,90 гривен. За предыдущий месяц этот показатель вырос на 2,90 грн.: с 65,00 до 67,90 грн. Среднемесячный уровень в июле был ниже и составлял 66,88. На ежедневной основе наблюдалось постепенное повышение от 64,80 в середине июля до 70,30 в последние числа месяца.

В течение 22-31 июля цена оставалась на отметке 70,30 грн. С начала августа зафиксировано уменьшение до текущего уровня – 67,90. То есть колебания заметны, однако общая тенденция растущая.

Данные из магазинов сети Сильпо также иллюстрируют повышение стоимости. В продаже присутствуют позиции: «Это – яйцо!» от молодых курочек С0 (10 шт) за 81,36 грн, марка «Квочка» (15 шт) за 114,45 и молодильное отборное (10 шт/уп) по 91,66 гривен.

Подорожание яиц в Одессе проявляется в разных сегментах – от обычных категорий до более дорогих вариантов. Статистика свидетельствует о стабильном росте в последние недели, что отражено в ежедневных обновлениях, собранных на платформе Минфин.

К слову, в Одесской области также сообщали о подорожании продуктов. В частности, речь идет о хлебе.

По информации аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, изменения обусловлены сокращением объемов снабжения и ростом спроса на биржевые товары.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.