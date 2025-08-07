Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області надаються у межах ініціативи Emergency appeal.

Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області надає благодійний фонд «Карітас» у рамках ініціативи «Реагування на надзвичайні ситуації», повідомляє Politeka.

Відомості про підтримку оприлюднені на офіційній сторінці Карітасу.

Програма орієнтована на переселенців, які змушені були покинути домівки через повномасштабне вторгнення 2022 року та нині перебувають у Полтавському регіоні. Надана допомога включає декілька напрямів: гуманітарну, соціальну, правову, а також психологічну допомогу.

Серед основних складових – базові набори першої потреби. Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області, дитяче харчування, гігієнічні засоби видаються безпосередньо в межах регіону. Крім цього, реалізуються консультації для осіб, які пережили емоційне навантаження через бойові дії.

Для дітей створено безпечне середовище: на спеціальній локації проводяться освітні, творчі та психосоціальні активності.

У межах ініціативи #Emergency_appeal у Полтаві працює благодійна їдальня. Внутрішньо переміщеним особам доступні абонементи на гарячі обіди, дійсні протягом 30 днів. Видача відбувається за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1 у будні з 13:00 до 14:00. Реєстрація здійснюється через офіційні канали проєкту.

До слова, також на Полтавщині повідомляли про дефіцит продуктів.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України в коментарі "Телеграфу" заявила: ситуація склалася через різке падіння рибного промислу. Основна причина такого стану — підрив Каховського водосховища. Цей інцидент критично вплинув на екосистему та вилов.

