Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области предоставляются в рамках инициативы Emergency appeal.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области предоставляет благотворительный фонд «Каритас» в рамках инициативы «Реагирование на чрезвычайные ситуации», сообщает Politeka.

Сведения о поддержке опубликованы на официальной странице Каритаса.

Программа ориентирована на переселенцев, которые вынуждены были покинуть дома из-за полномасштабного вторжения в 2022 году и находятся в Полтавском регионе. Оказанная поддержка включает в себя несколько направлений: гуманитарную, социальную, правовую, а также психологическую помощь.

Среди основных составляющих – базовые наборы первой потребности. Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области, детское питание, гигиенические средства выдаются непосредственно в пределах региона. Кроме этого, реализуются консультации для лиц, переживших эмоциональную нагрузку из-за боевых действий.

Для детей создана безопасная среда: на специальной локации проводятся образовательные, творческие и психосоциальные активности.

В рамках инициативы #Emergency_appeal в Полтаве работает благотворительная столовая. Внутри перемещенным лицам доступны абонементы на горячие обеды, действительные в течение 30 дней. Выдача производится по адресу: ул. Пилипа Орлика, 20/1 по будням с 13:00 до 14:00. Регистрация осуществляется через официальные каналы проекта.

К слову, также в Полтавской области сообщали о дефиците продуктов.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии "Телеграфу" заявила: ситуация сложилась из-за резкого падения рыбного промысла. Основная причина такого состояния – подрыв Каховского водохранилища. Этот инцидент критически повлиял на экосистему и отлов.

