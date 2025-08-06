Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 14 серпня вказує на стабільну атмосферну ситуацію.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 14 серпня демонструє поступову зміну метеоумов із незначними коливаннями температурного режиму, напрямку вітру та рівня опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

У четвер, 7 серпня, повітря прогрівається до +23°C, фіксується північний вітер, швидкість – 9 м/с. У п’ятницю, 8-го, температура досягає +30°C, напрям зберігається, пориви – 7 м/с.

Субота, 9 числа, приносить зниження до +21°C. Повітряні маси надходять із півночі, швидкість – 7 м/с. У неділю, 10-го, очікується +28°C, напрям змінюється на південний західний, сила – 9 м/с. У понеділок, 11-го, температура становить +19°C, вітер також з південного заходу, пориви – 7 м/с.

Вівторок, 12 числа, характеризується показником +28°C. Потік іде з південно-східного боку, інтенсивність зменшується до 4 м/с. У середу, 13-го, прогноз обіцяє +20°C, південно-східний вітер з мінімальною швидкістю – 3 м/с. У четвер, 14 числа, зафіксовано +28°C, повітря надходить з півночі, пориви – 8 м/с.

Протягом тижня вологість у місті залишається на низькому рівні. Опадів не очікується у період з 7 по 13 серпня включно. Невеликі дощі можливі лише у четвер, 14 числа — 0,1 мм, а також незначне зволоження наприкінці доби — 1,1 мм. Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 14 серпня вказує на стабільну атмосферну ситуацію, що дозволяє планувати відкриті заходи без суттєвих змін через кліматичні умови.

Середні температурні показники залишаються комфортними для відпочинку та щоденних справ без загрози різкої зміни погодних умов.

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