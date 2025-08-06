Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 14 августа отмечает стабильную атмосферную ситуацию.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 14 августа показывает постепенное изменение метеоусловий с незначительными колебаниями температурного режима, направления ветра и уровня осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

В четверг, 7 августа, воздух прогревается до +23°C, фиксируется северный ветер, скорость – 9 м/с. В пятницу, 8-го, температура достигает +30°C, направление сохраняется, порывы – 7 м/с.

Суббота, 9 числа, приносит понижение до +21°C. Воздушные массы поступают с севера, скорость – 7 м/с. В воскресенье, 10, ожидается +28°C, направление меняется на юго-западный, сила – 9 м/с. В понедельник, 11-го, температура составляет +19°C, ветер также с юго-запада, порывы – 7 м/с.

Вторник, 12 числа, характеризуется показателем +28°C. Поток идет с юго-восточной стороны, интенсивность уменьшается до 4 м/с. В среду, 13, прогноз обещает +20°C, юго-восточный ветер с минимальной скоростью – 3 м/с. В четверг, 14 числа, зафиксировано +28°C, воздух поступает с севера, порывы – 8 м/с.

В течение недели влажность в городе остается на низком уровне. Осадков не ожидается в период с 7 по 13 августа включительно. Небольшие дожди возможны только в четверг, 14 числа – 0,1 мм, а также незначительное увлажнение в конце суток – 1,1 мм. Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 14 августа указывает на стабильную атмосферную ситуацию, позволяющую планировать открытые мероприятия без существенных изменений из-за климатических условий.

Средние температурные показатели остаются комфортными для отдыха и ежедневных дел без угроз резкого изменения погодных условий.

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