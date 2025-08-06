В Одеській області реалізується проєкт, який надає грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій людей, що постраждали від війни.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається релігійною місією «Карітас-Спес Одеса» в межах програми RISE, спрямованої на підтримку українців з певним статусом, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Facebook-сторінці організації, грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області доступна передусім тим, хто має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи.

Розмір виплат визначається індивідуально для кожного отримувача, а попередня реєстрація є обов’язковою умовою. Звертатися слід безпосередньо до офісу організації за адресою Мала Арнаутська, 88.

Важливою частиною проєкту є екстрена фінансова підтримка. Вона передбачена для переселенців, які прибули до регіону не пізніше ніж через 30 днів після виїзду з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій.

Також претендувати можуть ті, хто проживає на відстані до 30 кілометрів від лінії фронту. Йдеться про одноразову підтримку на три місяці. Кожен учасник програми може отримувати по 3600 гривень на місяць. У разі, якщо у домогосподарстві проживає кілька осіб, розрахунок ведеться окремо для кожної, але не більше ніж для чотирьох.

Таким чином, загальна сума грошової допомоги для пенсіонерів чи інших категорій в Харківській області на родину може сягати 43 тисячі гривень. Подати заявку можна через спеціальний телеграм-бот. Проте реєстрація відкрита лише тоді, коли є необхідне фінансування. Це означає, що варто слідкувати за оновленнями від організації та діяти оперативно.

Ще однією умовою участі є відсутність аналогічної підтримки від інших благодійних чи міжнародних фондів протягом останніх трьох місяців. Крім того, раніше ви не мали бути учасником програм «Карітас-Спес».

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