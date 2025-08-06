В Одесской области реализуется проект, оказывающий денежную помощь для пенсионеров и других категорий людей, пострадавших от войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется религиозной миссией "Каритас-Спес Одесса" в рамках программы RISE, направленной на поддержку украинцев с определенным статусом, сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице организации, денежная помощь для пенсионеров в Одесской области доступна, прежде всего, тем, кто имеет официальный статус внутренне перемещенного лица.

Размер выплат определяется индивидуально для каждого получателя, а предварительная регистрация является обязательным условием. Обращаться следует непосредственно в офис организации по адресу Малая Арнаутская, 88.

Важной частью проекта является экстренная финансовая поддержка. Она предусмотрена для переселенцев, прибывших в регион не позднее 30 дней после выезда с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий.

Также претендовать могут проживающие на расстоянии до 30 километров от линии фронта. Речь идет об единовременной поддержке на три месяца. Каждый участник программы может получать по 3600 гривен в месяц. В случае, если в домохозяйстве проживает несколько человек, расчет ведется отдельно для каждого, но не более четырех.

Таким образом, общая сумма денежной помощи для пенсионеров или других категорий в Харьковской области на семью может достигать 43 тысяч гривен. Подать заявку можно через специальный телеграмм-бот. Однако регистрация открыта только тогда, когда необходимо финансирование. Это означает, что следует следить за обновлениями от организации и действовать оперативно.

Еще одним условием участия является отсутствие аналогичной поддержки других благотворительных или международных фондов за последние три месяца. Кроме того, раньше вы не должны быть участником программ «Каритас-Спес».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.