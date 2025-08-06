Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 14 серпня дозволить українцям планувати свої справи відповідно до умов.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 14 серпня включає щоденну інформацію про стан повітря, рух вітрових мас і кількість опадів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

У четвер, 7 серпня, очікується +27°C, напрям – північний захід, сила поривів становить 11 м/с. У п’ятницю, 8 числа, температура знижується до +22°C, вітер продовжує надходити з півночі, швидкість – 10 м/с.

У суботу, 9-го, синоптики повідомляють про +27°C, повітря переміщується з північного заходу, пориви – 8 м/с. У неділю, 10-го, термометри фіксують +17°C, повітряні маси йдуть з півночі, інтенсивність – 6 м/с. У понеділок, 11-го, денне значення знову становить +27°C, напрям змінюється на західний, пориви – 8 м/с.

Вівторок, 12 числа, приносить зниження температури до +16°C, вітер продовжує надходити із заходу, швидкість – 6 м/с. У середу, 13 числа, температура підвищується до +28°C, рух повітря з півночі, сила – 5 м/с. У четвер, 14-го, прогноз передбачає +16°C, вітер залишається північним, пориви – 10 м/с.

Протягом зазначеного періоду опади зафіксовано лише один раз – 0,5 мм у четвер, 14 серпня. В інші дні тижня рівень опадів дорівнює нулю. Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 14 серпня вказує на стабільний температурний режим із переважанням північного та західного напрямків повітряних мас і мінімальними атмосферними опадами.

Жителі міста рекомендується вивчити прогноз заздалегідь, адже завдяки цьому вони матимуть можливість спланувати свої справи та не турбуватися про те, що погода не дозволить здійснити задумане.

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