Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 14 августа позволит украинцам планировать свои дела в соответствии с условиями.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 14 августа включает ежедневную информацию о состоянии воздуха, движении ветровых масс и количестве осадков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

В четверг, 7 августа, ожидается +27°C, направление – северо-запад, сила порывов составляет 11 м/с. В пятницу, 8 числа, температура понижается до +22°C, ветер продолжает поступать с севера, скорость – 10 м/с.

В субботу, 9-го, синоптики сообщают о +27°C, воздух перемещается с северо-запада, порывы – 8 м/с. В воскресенье, 10-го, термометры фиксируют +17°C, воздушные массы уходят с севера, интенсивность – 6 м/с. В понедельник, 11-го, дневное значение снова составляет +27°C, направление меняется на западное, порывы – 8 м/с.

Вторник, 12 числа, приносит понижение температуры до +16°C, ветер продолжает поступать с запада, скорость – 6 м/с. В среду, 13 числа, температура увеличивается до +28°C, движение воздуха с севера, сила – 5 м/с. В четверг, 14-го, прогноз предполагает +16°C, ветер остается северным, порывы – 10 м/с.

В течение указанного периода осадки зафиксированы только один раз – 0,5 мм в четверг, 14 августа. В другие дни недели уровень осадков равняется нулю. Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 14 августа отмечает стабильный температурный режим с преобладанием северного и западного направлений воздушных масс и минимальными атмосферными осадками.

Жители города рекомендуется изучить прогноз заранее, ведь благодаря этому они смогут спланировать свои дела и не беспокоиться о том, что погода не позволит осуществить задуманное.

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