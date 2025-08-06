Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає тенденції зростання цін, що фіксується як у великих торговельних мережах, так і в локальних маркетах.

У Полтавській області зафіксовано подорожчання продуктів бакалійної групи та молочних виробів, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня вартість на пшеничне борошно «Хуторок» (1 кг) станом на 6 серпня 2025 року складає 33,26 грн. У магазині Novus ця позиція коштує 33,26, тоді як у липні середня вартість у цьому магазині була нижчою — 32,43. Індекс споживчих цін за місяць показує підвищення на 1,58 — з 31,68 на початку липня до 33,26 на початок серпня.

Рис довгий (1 кг) у середньому подорожчав до 64,77 грн. На 6 серпня в різних торгових точках вартість коливається від 49,50 гривень у Metro до 91,99 у Novus. У липні середня ціна становила 65,86, а за місяць індекс зростання склав 6,27.

Маргарин вершковий «Олком» 72,5% (200 г) нині коштує 36,70 гривень у середньому. У магазинах Auchan і Novus розцінки коливаються від 33,90 до 39,49. За останній місяць спостерігається збільшення вартості на 0,75.

Місцевий маркет мережі Сільпо пропонує такі розцінки на товари: борошно «Хуторок» пшеничне — 27,89 грн за 1 кг; рис круп'яний двір круглозернистий, 850 г — 71,99; маргарин вершковий «Щедро» 72%, 250 г — 28,99.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області відображає тенденції зростання цін на бакалійні товари та молочні продукти, що фіксується як у великих торговельних мережах, так і в локальних маркетах.

До слова, у Полтавській області також повідомляли про те, що продукти можна отримати безкоштовно. "Карітас" розпочинає новий етап гуманітарної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нових громад у липні 2025 року.

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