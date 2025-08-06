Подорожание продуктов в Полтавской области отражает тенденции роста цен, что фиксируется как в крупных торговых сетях, так и локальных маркетах.

В Полтавской области зафиксировано подорожание продуктов бакалейной группы и молочных изделий, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя стоимость пшеничной муки «Хуторок» (1 кг) по состоянию на 6 августа 2025 года составляет 33,26 грн. В магазине Novus эта позиция стоит 33,26, тогда как в июле средняя стоимость этого магазина была ниже — 32,43. Индекс потребительских цен за месяц показывает повышение на 1,58 - с 31,68 в начале июля до 33,26 в начале августа.

Рис длинный (1 кг) в среднем подорожал до 64,77 грн. На 6 августа в разных торговых точках стоимость колеблется от 49,50 гривен у Metro до 91,99 у Novus. В июле средняя цена составила 65,86, а за месяц индекс роста составил 6,27.

Маргарин сливочный "Олком" 72,5% (200 г) сейчас стоит 36,70 гривен в среднем. В магазинах Auchan и Novus цены колеблются от 33,90 до 39,49. За последний месяц наблюдается увеличение стоимости на 0,75.

Местный маркет сети Сильпо предлагает следующие расценки на товары: мука «Хуторок» пшеничная – 27,89 грн за 1 кг; рис крупяной двор круглозернистый, 850 г – 71,99; маргарин сливочный «Щедро» 72%, 250 г – 28,99.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области отражает тенденцию роста цен на бакалейные товары и молочные продукты, что фиксируется как в крупных торговых сетях, так и в локальных маркетах.

К слову, в Полтавской области также сообщалось о том, что продукты можно получить бесплатно. "Каритас" начинает новый этап гуманитарной поддержки для внутренне перемещенных лиц, прибывших в новые общины в июле 2025 года.

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