Нова система оплати за проїзд у Миколаєвісуттєво змінила щоденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Замість звичних паперових квитків або прив’язки до банківських карток, мешканцям запропоновано сучасний спосіб оплати — універсальний QR-код, який можна легко використовувати через мобільний телефон. Процедура займає всього кілька секунд, а розрахунок проходить максимально зручно та швидко.

У квітні 2025 року система показала високу ефективність: зафіксовано понад 207 тисяч платежів. Однією з ключових переваг є можливість здійснювати пересадки протягом 90 хвилин без повторного списання коштів, що суттєво економить витрати активних пасажирів. Електронна форма розрахунку вигідніша за традиційні квитки — ціна паперового квитка становить 10 гривень, а безготівкового — 8 гривень.

Крім того, нова система оплати за проїзд у Миколаєві пропонує різноманітні варіанти проїзних документів: семиденні, п’ятнадцятиденні, місячні абонементи, а також спеціальні студентські та туристичні квитки. Вона дозволяє уникнути черг та значно скоротити час на оплату. Пасажири також можуть підключити картки кешбеку до Apple Pay або Google Pay і розраховуватися, скануючи QR-код у транспорті.

Інформація про тарифи, абонементи та контактні дані доступна на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс», де можна отримати додаткові роз’яснення. Окрім того, у місті повідомили про новий графік руху транспорту, розроблений з урахуванням прибуття ранкового поїзда зі столиці о 5:46.