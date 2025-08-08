Новая система оплаты за проезд в Николаеве существенно изменила ежедневное использование общественного транспорта, сообщает Politeka.

Вместо привычных бумажных билетов или привязки к банковским картам, жителям предложен современный способ оплаты – универсальный QR-код, который можно легко использовать через мобильный телефон. Процедура занимает несколько секунд, а расчет проходит максимально удобно и быстро.

В апреле 2025 года система показала высокую эффективность: зафиксировано более 207 тысяч платежей. Одним из ключевых преимуществ является возможность пересадки в течение 90 минут без повторного списания средств, что существенно экономит расходы активных пассажиров. Электронная форма расчета выгоднее традиционных билетов — цена бумажного билета составляет 10 гривен, а безналичного — 8 гривен.

Кроме того, новая система оплаты за проезд в Николаеве предлагает разные варианты проездных документов: семидневные, пятнадцатидневные, месячные абонементы, а также специальные студенческие и туристические билеты. Она позволяет избежать очередей и значительно сократить время на оплату. Пассажиры также могут подключить карты кэшбека к Apple Pay или Google Pay и рассчитываться, сканируя QR-код в транспорте.

Информация о тарифах, абонементах и контактных данных доступна на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс», где можно получить дополнительные разъяснения. Кроме того, в городе сообщили о новом графике движения транспорта, разработанном с учетом прибытия утреннего поезда из столицы в 5:46.