В Івано-Франківській області запроваджено обмеження руху транспорту через ремонт мосту на дорозі Р-24 у селі Яворів Косівського району, повідомляє Politeka.

З 4 серпня 2025 року рух усіх видів транспорту на ділянці км 56+648 повністю перекрито у зв’язку з початком робіт з відновлення мосту через річку Рибницю.

Стару конструкцію замінять на нові модульні елементи, що дозволить швидко відновити проїзд. Ці модулі були надані урядом країни-партнера в межах спільних проєктів Агентства відновлення України та партнерської держави. Ремонтні роботи виконуються з метою забезпечення надійного та безпечного транспортного сполучення на важливій автомобільній дорозі державного значення Татарів – Кам’янець-Подільський.

Для уникнення незручностей організовано об’їзд через Косів за наступним маршрутом: а/д Р-24, км 48+032 (с. Криворівня) – Р-62, км 0+000 (с. Верхній Ясенів, с. Усть-Путила, с. Старі Кути) – Р-20, 160+068 (с. Старі Кути, м. Косів) – Р-24, км 76+223 (м. Косів) – с. Яворів, Р-24, 56+648. У відповідних місцях встановлено необхідні дорожні знаки та тимчасові схеми організації руху для комфортного проїзду об’їзною трасою.

Ця дорога є ключовим логістичним маршрутом, що має велике значення для забезпечення обороноздатності країни, національної безпеки, економіки та соціально-економічного розвитку регіону. Такі обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області викликані необхідністю модернізації місцевої інфраструктури з урахуванням сучасних вимог, а також безпеки усіх осіб на дорозі.

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