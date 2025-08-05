Обмеження руху в Івано-Франківській області буде відбуватися з різних причин, але принесе незручності для частини місцевих мешканців.

Обмеження руху в Івано-Франківській області стосується Коломиї, повідомляє Politeka.

Як інформують у Telagram-каналі "Цивільний захист Коломийська ТГ", в місті готуються до святкування Дня міста, тож цього року містянам і гостям доведеться врахувати зміни в пересуванні дорогами.

Святкові локації розмістять біля Народного дому та музею Гуцульщини, а це означає, що в середу, 6 серпня, частина центральних вулиць залишиться закритою для проїзду.

Обмеження руху в Івано-Франківській областії передбачає, що 6 серпня з 05:00 до опівночі у місті перекриють проїзд на вулиці Театральній від перетину з Франка до перехрестя з Шевченка, а також на вулицях Драгоманова та Кобринського.

Міська влада радить водіям заздалегідь планувати свої маршрути, щоб уникнути заторів і зайвих затримок. Крім святкових обмежень руху в Івано-Франківській області, запроваджені сезонні заборони.

Через підвищення температури вище 28 градусів тепла патрульна поліція оголосила про заборону пересування великовагового транспорту. Таке рішення ухвалили для того, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття. Адже інтенсивний проїзд важких машин у спеку значно погіршує стан асфальту.

За інформацією правоохоронців, правила діють щодня з 10:00 до 22:00 і тривають доти, доки зберігатиметься спекотна погода. Винятки передбачені лише для транспорту, який перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин чи птицю, а також для перевезень, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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