Ограничение движения в Ивано-Франковской области будет происходить по разным причинам, но принесет неудобства части местных жителей.

Ограничение движения в Ивано-Франковской области касается Коломыи, сообщает Politeka.

Как информируют в Telagram-канале "Гражданская защита Коломыйская ТГ", в городе готовятся к празднованию Дня города, поэтому в этом году горожанам и гостям придется учесть изменения в передвижении по дорогам.

Праздничные локации разместят возле Народного дома и музея Гуцульщины, а значит, в среду, 6 августа, часть центральных улиц останется закрытой для проезда.

Ограничение движения в Ивано-Франковской области предусматривает, что 6 августа с 05:00 до полуночи в городе перекроют проезд на улице Театральной от пересечения с Франко до перекрестка из Шевченко, а также на улицах Драгоманова и Кобринского.

Городские власти советуют водителям заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок и лишних задержек. Кроме праздничных ограничений движения в Ивано-Франковской области, введены сезонные запреты.

Из-за повышения температуры выше 28 градусов теплая патрульная полиция объявила о запрещении передвижения тяжеловесного транспорта. Такое решение приняли для того, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия. Ведь интенсивный проезд тяжелых машин в жару значительно ухудшает состояние асфальта.

По информации правоохранителей, правила действуют ежедневно с 10:00 до 22:00 и продолжаются до тех пор, пока будет сохраняться жаркая погода. Исключения предусмотрены только для транспорта, перевозящего опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных или птицу, а также для перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

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