В Ивано-Франковской области введено ограничение движения транспорта из-за ремонта моста на дороге Р-24 в селе Яворов Косовского района, сообщает Politeka.

С 4 августа 2025 года движение всех видов транспорта на участке км 56+648 полностью перекрыто в связи с началом работ по восстановлению моста через реку Рыбницу.

Старую конструкцию заменят новыми модульными элементами, что позволит быстро восстановить проезд. Эти модули были предоставлены правительством страны-партнера в рамках совместных проектов Агентства восстановления Украины и партнерского государства. Ремонтные работы выполняются с целью обеспечения надежного и безопасного транспортного сообщения на важной автомобильной дороге государственного значения Татаров – Каменец-Подольский.

Во избежание неудобств организован объезд через Косов по следующему маршруту: а/д Р-24, км 48+032 (с. Криворовна) – Р-62, км 0+000 (с. Верхний Ясенов, с. Усть-Путила, с. Старые Куты) – Р-20, 160+26 км 76+223 (г. Косов) – с. Яворов, Р-24, 56+648. В соответствующих местах установлены необходимые дорожные знаки и временные схемы организации движения для комфортного проезда по объездной трассе.

Этот путь является ключевым логистическим маршрутом, имеющим большое значение для обеспечения обороноспособности страны, национальной безопасности, экономики и социально-экономического развития региона. Такие ограничения движения транспорта в Ивано-Франковской области вызваны необходимостью модернизации местной инфраструктуры с учетом современных требований и безопасности всех лиц на дороге.

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