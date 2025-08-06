У Кіровоградській області вводять новий графік поїздів, тому розповідаємо, що варто знати місцевим мешканцям.

Новий графік поїздів у Кіровоградській області запрацює з 8 серпня і передбачає запуск додаткового рейсу між Знам’янкою та Помічною, а також скасування однієї з електричок через малу кількість пасажирів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Олександрійської міської ради, новий графік поїздів у Кіровоградській області передбачає, що між Знам’янкою, Олександрією та Помічною курсуватиме приміський №6331/6334.

Він вирушатиме зі станції Знам’янка о 06:00 ранку і прибуватиме до Помічної о 09:28. Такий час дає змогу пасажирам зручно планувати пересування між містами у ранкові години.

Водночас скасовується електропоїзд №6329/6330. Причиною стало те, що протягом тривалого часу він перевозив надто малу кількість людей. Як зазначають фахівці, рішення ухвалили на підставі офіційних даних щодо продажу квитків.

Надалі сполучення між населеними пунктами забезпечуватимуть два напрямки. Це новопризначений №6331/6334 та рейс №6002/6001 П’ятихатки-Знам’янка, який проходить через Олександрію. Така схема дозволяє зберегти транспортну доступність для жителів регіону навіть після скасування одного з рейсів.

Міська влада Олександрії закликає пасажирів ознайомитися з розкладом заздалегідь і враховувати зміни при плануванні поїздок. Особливо це стосується тих, хто щодня користується приміським сполученням для роботи або навчання.

Залізничники переконані, що новий графік поїздів у Кіровоградській області дозволить оптимізувати роботу приміського транспорту, зменшити витрати на малозавантажені маршрути та водночас забезпечити стабільне сполучення між ключовими станціями.

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