Новый график поездов в Кировоградской области заработает с 8 августа и предусматривает запуск дополнительного рейса между Знаменкой и Помощной, а также отмену одной из электричек из-за малого количества пассажиров, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Александрийского городского совета, новый график поездов в Кировоградской области предполагает, что между Знаменкой, Александрией и Помочной будет курсировать пригородный №6331/6334.

Он будет отправляться со станции Знаменка в 06:00 утра и прибывать в Помочную в 09:28. Такое время позволяет пассажирам удобно планировать передвижение между городами в утренние часы.

В то же время отменяется электропоезд №6329/6330. Причиной стало то, что в течение длительного времени он перевозил слишком мало людей. Как отмечают специалисты, решение было принято на основании официальных данных о продаже билетов.

В дальнейшем сообщение между населенными пунктами будет обеспечивать два направления. Это №6331/6334 и рейс №6002/6001 Пятихатки-Знаменка, который проходит через Александрию. Такая схема позволяет сохранить транспортную доступность жителям региона даже после отмены одного из рейсов.

Городские власти Александрии призывают пассажиров ознакомиться с расписанием заранее и учитывать изменения при планировании поездок. Особенно это касается тех, кто ежедневно пользуется пригородным сообщением для работы или обучения.

Железнодорожники убеждены, что новый график поездов в Кировоградской области позволит оптимизировать работу пригородного транспорта, уменьшить расходы на малозагруженные маршруты и обеспечить стабильное сообщение между ключевыми станциями.

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