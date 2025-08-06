У центрі Хмельницького введено обмеження руху транспорту на період проведення будівельних робіт, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає офіційна сторінка Хмельницької міської ради.

З 7 по 30 серпня триватиме облаштування підвищеного пішохідного переходу на перехресті вулиць Грушевського та Проскурівської.

Перший етап робіт проходитиме з 7 по 13 серпня, коли рух автотранспорту на вулиці Грушевського, в межах від Героїв Майдану до Проскурівської, буде повністю перекрито. Наступний період, з 14 до 30 серпня, передбачає часткове обмеження руху транспорту у Хмельницькому на цій ділянці.

У результаті, пасажирський транспорт у центрі міста зазнає тимчасових ускладнень, що може вплинути на графіки пересування транспорту. Управління комунальної інфраструктури звертається до мешканців із проханням поставитися з розумінням до незручностей, пов’язаних з проведенням необхідних будівельних робіт.

Міська рада також наголошує, що роботи спрямовані на підвищення безпеки пішоходів та покращення інфраструктури в центрі міста. Водночас організатори планують мінімізувати вплив на транспортний рух і дотримуватися встановлених термінів виконання.

До слова, у Хмельницькому також повідомляли про подорожчання проїзду. офіційно затвердили під час засідання виконкому 21 липня. Від 23 липня поїздка в автобусах і маршрутках коштує 15 гривень, а у тролейбусах 9. За інформацією міської влади, таке рішення назріло вже давно.

Останній раз тариф змінювали ще у 2022 році, а відтягували нове підвищення близько половини року.

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